Mellon porta in scena Sherlock Holmes e ‘La Lettera Insanguinata’

Un giallo ispirato a Sir Arthur Conan Doyle con 13 personaggi in scena, la cui maggior parte nasconde un passato oscuro. Oggi, alle 21, e domani, alle 16, l’associazione Teatrale Mellon di Pinerolo, porta in scena sul palco del Teatro Incontro di via Caprilli 31 a Pinerolo ‘La Lettera Insanguinata’ (biglietto 12 euro).

John McHall parte per un viaggio intorno al mondo per cercare un erede, ma viene colpito da inquietanti minacce. A occuparsi del caso sarà il famoso detective Sherlock Holmes su invito dell’ispettore di Scotland Yard Gregory Lestrade.

Lo spettacolo inedito è scritto da Davide Mantovani, con la scenografia di Donatella Beltramone e Roberto Mantovani, il progetto tecnico di Francesco Bonino, Alessandro Boetto, Gabriele Sicari ed Edoardo Sina, le musiche di Davide Mantovani e Alessandro Boetto.

Sul palco saliranno Davide Mantovani, Matteo Luison, Carolina Pascutti, Lucrezia Scalzotto, Morgana Mina, Andrea Piani, Giacomo Stefano Gentile, Emanuela Beltramone, Donatella Beltramone, Roberto Mantovani, Luisa Leo, Giorgio Ruocco e Lorenzo Gentile, con il supporto di Marta Mazzocchi e Raphael Auer.

