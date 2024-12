L’ASL TO5 "chiama i rinforzi per l’inverno": assunti 34 nuovi infermieri

Bruno Osella, Commissario dell’ASL TO5 ha firmato la delibera di assunzione di 34 nuovi infermieri risultati idonei e disponibili ad accettare l’incarico.

Gran parte di questi operatori, trattandosi di professionisti già attivi in altre realtà, prenderanno servizio da marzo in poi, non in tempo quindi per fronteggiare il maxi afflusso che com’è inevitabile interesserà ospedali e Pronto Soccorso nel periodo invernale. Per assicurare la continuità delle cure e non dover ridimensionare o chiudere nessun reparto l’Azienda ha deciso di integrare ai propri professionisti quelli di un servizio privato che per tre mesi andranno a supporto delle attività svolte all’interno dell’area semi-intensiva del reparto di Medicina di Chieri. “Usufruiremo di questi servizi per un periodo limitato, giusto il tempo di inserire il nuovo personale” – commenta il Commissario dell’ASL TO5 – “I pazienti della Medicina necessitano di un servizio di assistenza adeguato alle loro condizioni ed è nostro dovere porre in essere tutte le azioni necessarie per garantirlo.”