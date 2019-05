“Un voto consapevole” per migliorare Settimo Torinese

Lo slogan è “Un voto consapevole” per una politica rispettosa, coinvolgente, determinata e competente. Il Movimento Cinque Stelle di Settimo Torinese vuole capitalizzare l’esperienza di cinque anni di opposizione per offrire un’alternativa di governo.

Il candidato sindaco Massimo Del Vago focalizza tra i vari problemi, quello del debito cittadino e assicura: “Ci metterò tutto il mio impegno per amministrare il denaro pubblico come se i soldi fossero i nostri e non i vostri”. Apparentemente una piccola sfumatura lessicale, ma che ha un significato ben preciso, perché mette in luce l’attenzione a non sprecare le risorse dei cittadini. Perciò Del Vago garantisce trasparenza totale nelle spese. Ma non solo. Nel video sintetizza il suo programma che tocca tutti gli aspetti della vita e del tessuto cittadino: dallo stop al consumo di suolo all’attenzione ad aziende e esercizi di vicinato, passando per le politiche sociali che “sono nel nostro dna, come dimostra il reddito di cittadinanza”.

Inoltre il candidato sindaco del M5S anticipa che, a differenza degli altri partiti, presenterà la sua squadra di governo prima del voto del 26 maggio: una squadra scelta per “comprovate competenze”.