Salone del Libro, Di Stefano (Casapound): "Esclusione Altaforte sconfitta per la cultura italiana"

"L'estromissione di Altaforte dal Salone del Libro è una sconfitta per tutto quel mondo che vuole essere la cultura italiana e che non può esserlo se esclude qualcuno a priori". Lo ha detto il leader di Casapound Simone Di Stefano, a Torino per un incontro elettorale.

"Secondo noi era il momento per dialogare - ha aggiunto Di Stefano - aprire un dibattito, cercare di capire che in Italia esistono diverse posizioni, diversi punti di vista e che questi devono necessariamente convivere all'interno del cosiddetto gioco democratico, non è una democrazia se alcuni possono parlare e altri no". Sul libro dedicato a Salvini, in catalogo fra quelli della casa editrice, Di Stefano ha spiegato che "questo ha fatto si che la polemica fosse amplificata all'inverosimile".

"Si cerca di dimostrare una vicinanza tra Casapound e Salvini quando questa vicinanza c'è stata cinque anni fa ma oggi non c'è più, perché noi ci candidiamo contro, siamo qui per chiedere il voto per noi e non per Salvini. Se davvero la casa editrice fosse stata di Casapound avrei vietato di far pubblicare un libro a quindici giorni dal voto".