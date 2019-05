Giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia: le iniziative di Arcigay del 17 e 18 maggio

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Omo-Lesbo-Bi-Transfobia, che si celebra ogni anno per ricordare la depenalizzazione dell’omosessualità dalla classificazione delle malattie mentali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta il 17 maggio del 1991, Arcigay Torino organizza tre iniziative per porre l’accento sulla situazione di oppressione e di discriminazione che subiscono le persone LGBTI+ da parte della società contemporanea e l’intersezione con altre forme di discriminazione e violenza, frutto di una cultura e di atteggiamenti sessisti e razzisti.



CONCORSO DI POESIE

Arcigay Torino e Crack Rivista lanciano un concorso nazionale di racconti, fotografie e illustrazioni dal titolo Try Walkin’ In My Shoes – parole e immagini contro l’omobitransfobia, il cuitema è il contrasto alle oppressioni.

Negli ultimi anni, è innegabile, in Italia e nel mondo si verificano quotidianamente atti di violenza fisica e verbale che colpiscono le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender, queer, intersessuali, asessuali. È in atto un vero e proprio attacco all'autodeterminazione volto ad aumentare le azioni di oppressione di chi differisce da standard imposti, a partire dal genere e dalla sua espressione. Uno dei tanti mezzi che abbiamo per opporci e scongiurare questi atti è portarli alla luce e far emergere l'esigenza di creare contesti sempre più allargati in cui determinate pratiche oppressive non possono trovare un ambiente florido in cui svilupparsi.

A ogni partecipante verrà chiesto di inviare un proprio racconto o una fotografia o un'illustrazione in bianco e nero dai quali emergano le difficoltà vissute e le situazioni di disagio provate da se stesse o se stessi, o da terzi, nella quotidianità. La trama e le suggestioni visive potranno essere incentrate sulle vite delle persone che subiscono, per esempio, ricatti, minacce o procedimenti penali da ex partner, dai giovani che subiscono bullismo e cyberbullismo, da persone migranti LGBTI+ che sono soggette a discriminazioni per via della propria provenienza geografica.

Gli elaborati potranno essere inviati entro il 31 luglio 2019.

È possibile consultare il regolamento del bando e scaricare il modulo di partecipazione sul sito https://www.crackrivista.it/concorso-twims/

READING E PRESENTAZIONE BOY ERASED

Da Palermo a Torino, da Padova a Bari, da Roma ad Alba passando per Orvieto e Firenze, venerdì 17 maggio alle 19.00 si svolge un reading e una presentazione del libro Boy Erased - vite cancellate. A Torino, Arcigay è presente a La Libreria del Golem, di via Rossini 21/c, con Mattia Garavaglia, responsabile Libreria Golem, e Francesca Puopolo, portavoce Arcigay Torino.

Il libro racconta del diciannovenne Garrard, figlio di un pastore battista e devoto membro della vita religiosa di una piccola città dell'Arkansas, costretto a confessare ai genitori la propria omosessualità. La loro reazione lo mette di fronte a una scelta che gli cambierà la vita: perdere la famiglia, gli amici e il Dio che ama sin dalla nascita oppure sottoporsi a una terapia riparativa da cui dovrebbe riemergere eterosessuale. Quello di Garrard è un viaggio lungo e doloroso grazie al quale, tuttavia, trova la forza e la consapevolezza necessarie per affermare la sua vera natura. Il libro è un'ode all'amore che sopravvive nonostante tutto.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti per un libera discussione sul tema. Per informazioni, consultare il link all’evento su Facebook

https://www.facebook.com/events/587040351783494/.

LE VOCI SILENZIATE SI RIPRENDONO GLI SPAZI

Il 18 maggio alle 21.00 a CasArcobaleno, via Bernardino Lanino 3/a, il Gruppo Giovani di Arcigay Torino presenta Silenced voices: Open Mic, un evento ibrido e intersezionale per dare voce a qualunque soggettività si senta discriminata per la propria identità di genere, il proprio orientamento sessuale, il proprio corpo, il colore della pelle o qualsiasi altra parte della propria identità. Una serata per unire le varie lotte alle discriminazioni a colpi di microfono attraverso l'arte nelle sue varie forme, per esprimere la forza e la resilienza di chi deve riaffermare costantemente di fronte al mondo la propria esistenza.

Possono partecipare artisti, per un massimo di 25 partecipanti, che propongano poesie, stand up comedy, monologhi, racconti, musica e canzoni. Tutti i testi devono essere inediti.

Ognuno avrà a disposizione un microfono per 4 minuti. Al termine di tutti gli interventi, una giuria consegnerà un premio alla vincitrice o al vincitore.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura all'indirizzo mail arcigay.torino@gmail.com, indicando nome e forma artistica, allegando l'opera con la quale intendono partecipare.

Per informazioni consultare l’evento su Facebook

https://www.facebook.com/events/299341787682947

Oltre alle iniziative a ridosso della Giornata Mondiale, Arcigay Torino persegue, durante tutto l’anno, differenti attività per contrastare forme di bullismo, discriminazioni, stereotipi e pregiudizi, partendo dalle attività nelle scuole. Dal 1 gennaio 2019, tra scuole medie, licei, gruppi scout e Centri per l’Istruzione degli Adulti sono stati intercettati 16 istituti con oltre1300 tra studenti, alunne e adolescenti, proponendo attività di approfondimento sulle tematiche relative all’identità sessuale e alle sue sfaccettature, laboratori interattivi e testimonianze di vita, favorendo la consapevolezza e la conoscenza delle forme di violenza nei confronti delle persone LGBTI+.