Stati Generali Education, Boccia: "Rilanciare da Torino la seconda manifattura europea"

"Per un Paese è fondamentale puntare sulla formazione per creare il futuro di una società - prosegue - e grandi Paesi ci insegnano come altrove si stia già ragionando verso il 2050, per esempio in Cina". Dobbiamo "riappropriarci del nostro destino - dice ancora il numero uno degli industriali italiani - e cogliere le sfide senza appiattirci sul presente. Un tempo ci dicevano che se non avessimo studiato avremmo dovuto lavorare, come se fosse una penalizzazione. Oggi invece non è così e dobbiamo impegnarci per dare futuro alla seconda manifattura d'Europa. E dirlo da Torino non è casuale".