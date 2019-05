Incuria, cibo marcio e odori nauseabondi: sequestrato un circolo privato di via Magenta

Agenti del Reparto di Polizia Commerciale e dell'Ufficio di collegamento dei Comandi Territoriali della Polizia Municipale, a seguito di un esposto dove lamentata la presenza di

Rumori, odori nauseabondi e abusivismo edile: con queste motivazioni è stato presentato un esposto contro un circolo privato di via Magenta. Stamattina gli agenti della municipale hanno fatto un blitz nel locale, trovando una situazione disastrata.

A causa della particolare incuria è stato richiesto l'intervento del personale dell'ASL SIEU, che ha ritenuto opportuno procedere alla chiusura dell'impianto a gas, per gravi carenze impiantistiche e di sicurezza. Contestualmente i tecnici comunali del Servizio Impiantistica hanno imposto prescrizioni da attuare sull'impianto elettrico e del gas, per motivi di sicurezza.

Gli Agenti hanno accertato violazioni penali per 190 kg alimenti di origine animale in cattivo stato di conservazione, per alimenti allo stato di congelazione venduti come freschi e per false attestazioni. Inoltre sono state accertate violazioni con relativo sequestro amministrativo cautelare del locale cucina e locale magazzino per carenza etichettatura prodotti alimentari (allergeni), per somministrazione di alimenti e bevande abusiva, per omessa notifica sanitaria. In totale sono state comminate sanzioni per oltre 11.000 euro.