Fermato sulla linea 4 con cento dosi di cocaina: arrestato

Quattro arresti, tre contesti diversi, un’unica certezza: il mercato della droga a Torino continua a correre veloce. Almeno da quanto emerge dagli ultimi interventi della Polizia avvenuti negli scorsi giorni. Gli agenti della Squadra Mobile, sezione "Falchi", hanno fermato quattro giovani, tutti gravemente indiziati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il primo intervento è scattato ai giardini Montanaro, in Barriera di Milano, dove due cittadini di origine tunisina hanno attirato l’attenzione degli agenti in borghese. Uno dei due, minorenne, ha passato una busta a un soggetto arrivato in monopattino, poi si è seduto su una panchina con un connazionale di 23 anni. Tra le mani aveva una scatola di scarpe con dentro un calzino. All’interno c'erano 81 pastiglie rosa, verosimilmente ecstasy ad alta concentrazione. Il giovane è stato immediatamente arrestato.

Poco distante, nei pressi di piazza della Repubblica, un’auto parcheggiata insospettisce gli agenti. Al volante un 34enne, originario del Marocco. Nascosti nel bocchettone dell’aria condizionata c’erano diversi involucri già dosati di sostanza stupefacente. E nel parasole, un bilancino di precisione. In tasca, 220 euro in banconote di piccolo taglio. Anche per lui sono scattate le manette.

Il quarto arresto arriva a bordo del tram della Linea 4. Il sospetto ricade su un altro cittadino marocchino il quale stava trasportando una bottiglietta di yogurt modificata: dentro c’erano 95 dosi di cocaina. La perquisizione nella sua abitazione ha portato alla luce oltre 18 mila euro in contanti, ben nascosti in mobili e cassetti.