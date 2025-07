Le condizioni di Allen dopo il ritrovamento. La mamma: “Sta bene, presto sarà dimesso”

È tornato a sorridere il piccolo Allen, il bambino di cinque anni scomparso venerdì sera da un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia, e ritrovato ieri mattina dopo quasi due giorni di angoscia e mobilitazione. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Imperia (struttura collegata al Gaslini), dove è stato trasferito per accertamenti subito dopo il ritrovamento.

Questa mattina la mamma del bambino ha potuto riabbracciarlo nuovamente. È arrivata in ospedale scortata dai Carabinieri e, una volta entrata in reparto, ha trovato il figlio stanco ma sereno. “La prima cosa che mi ha chiesto è stato uno yogurt”, ha raccontato con un sorriso commosso. “Sta bene, ha mangiato. Mi hanno detto che non ci sono particolari criticità e che, forse, potrà essere dimesso nel pomeriggio”. Al momento, tuttavia, dal Gaslini non è ancora arrivata l’ufficialità rispetto a questa ipotesi di dimissione.

La donna ha espresso profonda gratitudine a tutte le persone che in queste ore difficili hanno contribuito alle ricerche: “Non smetterò mai di ringraziare i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile, i volontari e chiunque ci sia stato vicino”.

Il piccolo, secondo quanto confermato dai sanitari, ha ricevuto tutte le cure necessarie e non presenta ferite né segni preoccupanti. La sua vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso la provincia di Imperia e l’intero Paese, si chiude dunque con un lieto fine.

Ora, per il piccolo e la sua famiglia, è tempo di lasciarsi alle spalle la paura e tornare alla normalità.