Moncalieri da stasera ospita "Storie cucite a mano", progetto di prevenzione del disagio dei bambini

Moncalieri è una delle tre città coinvolte, con Lecce e Roma, da Storie cucite a mano. Selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si tratta di un progetto di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie.

Scuola, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi: laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. “Questa primavera porta a Moncalieri Storie Cucite a Mano, un progetto che investirà sulla nostra comunità, per conoscersi tra famiglie, volare con la fantasia, creare relazioni e crescere insieme”, sottolinea Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri. Il Comune fa parte, infatti, del partenariato, coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto (capofila del progetto nazionale) insieme a Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Associazione Teatrulla, Coop. Soc. Pg. Frassati e Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria".

Le attività prenderanno il via oggi, venerdì 17 maggio, alle 19.30 nel Centro Polifunzionale Ferrero in via Santa Maria con "Che la storia abbia inizio!", una pizza-aperitivo e, a seguire, lo spettacolo teatrale Madame Soufflè a cura dell'associazione Teatrulla. Dal 30 maggio, ogni giovedì (dalle 17.30 alle 19.30), sempre nel Polifunzionale "L’aperitivo delle mamme e dei papà" a cura della Coop. Ker E.C. e del Centro Studi Sereno Regis. Un ciclo di cinque aperitivi per parlare delle “fatiche di crescere”: emotività, regole, conflitti, prime crisi adolescenziali, episodi di bullismo. Come le affrontiamo? Parliamone insieme, confrontandoci con un esperto. È prevista la custodia dei bambini con l’attivazione di piccole attività laboratoriali.

Per "Bambini al centro", fino al 26 luglio, il Centro Polifunzionale ospiterà A(p)prendo il futuro (lunedì, martedì e venerdì - dalle 16.30 alle 19) a cura di Educazione Progetto con uno spazio compiti e studio assistito per i bimbi delle scuole primarie e "Uno, due, tre… fante cavallo e re!" (mercoledì e giovedì - dalle 16:30 alle 19) a cura di Educazione Progetto e Cooperativa Frassati, un laboratorio permanente per giocare con la terra, la natura e le piante, per creare con le nostre mani, piccole grandi opere d’arte. Questa prima parte del progetto ospiterà anche Community workers, un ciclo di workshop per genitori e nonni per imparare facendo! Gli incontri hanno lo scopo di incontrare persone nuove, mettere a disposizione degli altri capacità e competenze, imparare tecniche da riproporre in famiglia.

È prevista la custodia dei bambini con l’attivazione di piccole attività laboratoriali: Dalla carta al seme a Casa Zoe (Salita Padre Denza 9) per imparare a creare “esplosioni di semi” con carta pressata, colori e tanta fantasia (dal 17 giugno per quattro lunedì dalle 17 alle 19); Lavori in corso a cura dello Studio Curvaquadra nel Polifunzionale P.G. Ferrero per sei appuntamenti dalle 9 alle 13 (11 e 12 giugno Decorazione che passione!, 18 e 19 giugno Fai da te! e 25 e 26 giugno Creare con i pallet); Il giardino del vicino a cura della paesaggista Valentina Maffeo nel Polifunzionale P.G. Ferrero con sei appuntamenti per adulti (dalle 9 alle 13) sul giardinaggio e l’arredo giardino (Piantami qua! Messa a dimora di piante da orto e giardino 21 e 22 maggio, Un gazebo al di sopra di ogni sospetto 28 e 29 maggio e Creare con la terra cruda 4 e 5 giugno).

Il progetto Storie Cucite a Mano è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Info su www.conibambini.org.