Italian tech week, per abbracciare la tecnologia senza averne paura. Da San Giovanni a Spotify

"Siamo nati qui, come Politecnico, ma non si era mai vista prima un'unione di intenti come quella che si sta formando alla base della formazione degli ingegneri che stiamo crescendo. Persone che impareranno a innovare durante il loro percorso e che rimarranno sul territorio per dare il loro contributo alla crescita locale". Sceglie le parole con cura, Guido Saracco , rettore del Politecnico, nel presentare al Castello del Valentino il programma dell'evento, che non vuole essere un salone, ma un momento di eventi diffusi.

Mancano 35 giorni la via, per una kermesse che si propone di trasformare Torino in una vetrina nazionale per tutte quelle che sono le nuove frontiere dell'innovazione e della tecnologia. Una squadra di 11 sostenitori, per un programma di iniziative tutte gratuite tra incontri, workshop, convegni, ma soprattutto occasioni per conoscere investitori, imprenditori, business Angels, start up e così via. Ci sarà spazio addirittura per i bambini, per una settimana inserita nell'ambito della più classica "Estate ragazzi", ovvero FabLab for Kids.