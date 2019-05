Il “Decrescita bike tour 2019” arriva questa sera a Torino

Dalla Valsusa a Savona in bicicletta, passando da Torino, per dire no alla crescita perenne e promuovere un tipo di sviluppo più attento ai reali bisogni delle persone e dell'ambiente: il “Decrescita bike tour 2019” arriva nel capoluogo piemontese martedì 28 maggio con circa trenta ciclisti per una due giorni di eventi, dibatti e incontri che culmineranno con un flash mob in programma mercoledì in Piazza Castello. La manifestazione è organizzata da Bike Tour della Decrescita, Movimento per la Decrescita Felice e Altri Mondi Bike Tour.