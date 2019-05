Pattinaggio artistico a Chivasso, un successo

Per il pattinaggio artistico a Chivasso è stato un autentico successo.

Soddisfacenti risultati ottenuti, podi e vittorie combattute! Due primi posti in federale con Carcaterra Anna e Formica Anna, quest'ultima sempre sulle alte vette! Non mancano le conquistate vittorie per le altre, le sorelle Mellone Matilde e Vittoria, prime su 14 e poi ancora podio per Canina Sofia, Montaperto Arianna, Berlingeri Denise, Candeliere Alisia, alcune di loro alla primissima gara!

Molteplici gli eventi aperti a tutte, della stagione, ancora ci aspetta una gara il 9 giugno e il galà, per tutte, a tema di fine stagione!

Dopo il training di pattinaggio artistico in Volpiano, con la presenza della campionessa nazionale Gallesi Francesca e la consegna dello stemma del comune di Volpiano, da parte del sindaco di Volpiano, Emanuele De Zuanne si è svolto un ulteriore evento di successo, questa volta in Chivasso, patrocinato da Chivasso, che si ringrazia!

CHIVASSO.

In occasione “della stagione del benessere”, ci ha onorato della Sua presenza, il vice sindaco di Chivasso, Tiziana Siragusa, che ringraziamo di cuore e che nel suo valoroso discorso, ha ribadito l’importanza dei valori dello sport per salvaguardare la “salute”, durante tutto il percorso della vita!

Questo è lo scopo dell’evento stesso, patrocinato dal comune di Chivasso e non solo!...

Il presidente di SKATING DREAMS, ringrazia di cuore il vice sindaco Tiziana Siragusa, il sindaco Claudio Castello e tutto lo staff del comune di Chivasso... e nelle vesti di istruttrice di ginnastica posturale, iscritta all’albo nazionale, di pilates di yoga… ecc., ribadisce che le parole dell’egregia Tiziana, sono parole sagge … in effetti è proprio questo il significato intrinseco del “fitness” e cioè “stile di vita”!

Avevo già ribadito nella mia pagina di fitness i seguenti concetti pertanto condivido in pieno questa iniziativa! Fare sport per allontanare le malattie ed i farmaci!…

In effetti lo sport dovrebbe essere intrapreso per il senso del “fitness”, per chi non ne fosse a conoscenza, come “stile di vita”, perché aiuta la salute, aiuta a stare meglio, allontana i farmaci, sviluppa tutte le cellule ossigenandole al meglio, brucia grassi e zuccheri (inteso come supporto energetico perché per eliminare il grasso in eccesso occorre anche una sana dieta, ovviamente), allontanando problematiche come il diabete, migliora la circolazione cardiaca, allontana problemi di vene e capillari, allontana la vecchiaia, ossigenando tutte le cellule e mantenendole “vive”, mantiene la mobilità articolare attiva, allontanando la possibilità di gravi infortuni, mantiene i tendini attivi, mantiene i muscoli attivi, i quali a loro volta contribuiscono anche a normalizzare la glicemia, rinforza il sistema immunitario, mantiene attivi i neuroni e contribuisce al miglioramento dell'apprendimento scolastico, ecc.

Mi rendo benissimo conto che in questo settore ci siano giovani sportive... ma dopo 12 anni il nostro corpo inizia a perdere mobilità articolare … inoltre il processo di invecchiamento delle cellule, è irreversibile!

Comunque sia, ogni qualvolta che si fissano degli obiettivi e non si raggiungono, sia nel fitness (ad esempio potrebbe essere il dimagrimento) che nell'agonismo (ad esempio potrebbe essere salire sul podio) non bisogna assolutamente cercare nelle cause esterne la mancanza del raggiungimento dell'obiettivo stesso!

Talvolta l'atleta può essere demotivato, in quanto lo sport, spesso viene commercializzato, delle altre volte si spera in una vittoria, non curandosi della preparazione atletica necessaria … ma essenzialmente, ciò che ribadisco è l'importanza del fitness per la propria salute e tutto il resto è relativo!

Molto spesso la mancanza del raggiungimento dell'obiettivo determina l'allontanamento e l'abbandono totale dallo sport... e ciò è assolutamente sbagliato!!!

Ho voluto rendere omaggio allo sport, spendendo maggiori parole per lo “sport stesso”… perché questo è lo scopo di questo splendido evento denominato “la stagione del benessere”.

Intanto abbiamo iniziato i corsi del pattinaggio avviamento il mercoledì a Chivasso e il venerdì a Volpiano, sempre dalle 18 alle 19.

Per quanto concerne l’artistico, dal prossimo anno, saranno indetti nuovi corsi per l’agonismo sempre all’Europa Unita!

A Chivasso siamo presenti anche con il Pilates e tone up, nella succursale dell’Europa Unita!

Ancora un ringraziamento di cuore al vice sindaco nonché assessore dello sport di Chivasso: Tiziana Siragusa.

Un ringraziamento anche ai genitori e complimenti alle allieve… siete state emozionanti!

Ottime esibizioni svoltesi in gruppi ed in quartetti, che sicuramente porteremo avanti!

Un saluto alle allieve assenti Alessia e Matilde che non hanno potuto partecipare: tutto lo staff vi attende con tutto il cuore!

Intanto è possibile partecipare ai corsi base di avviamento, di brevissima durata, nel mese di giugno, presso Chivasso il mercoledì e/o presso Volpiano il venerdì dalle 18 alle 19.