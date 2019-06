"Spoon river" in riva al Po la magia della poesia al Monumentale con i ragazzi del D'Azeglio

Parole profonde, magiche e musicali come solo la poesia sa esserlo, negli epigrammi letti sotto le arcate del Monumentale dai ragazzi della III F del Liceo Classico D’Azeglio. Versi dedicati ad alcuni personaggi sepolti nel cimitero storico di Torino.

La rappresentazione finale della seconda edizione di Spoon River in riva al Po, il laboratorio di scrittura creativa sulla memoria collettiva custodita nel cimitero, realizzato da AFC Servizi cimiteriali della Città, a cura dello scrittore Giuseppe Culicchia, è stata una delle iniziative nell’ambito della Settimana europea per la valorizzazione dei cimiteri storici.

Accompagnati dalle note della tromba e della tastiera di Giorgio Li Calzi, in un tardo pomeriggio avvolto da un caldo inaspettato, gli studenti del D’Azeglio hanno riportato in vita: Carlo Tancredi Falletti Di Barolo mecenate e promotore del Monumentale che donò 300mila lire al Comune nel 1821 perché venisse costruito; Massimo D’Azeglio, Silvio Pellico, Cesare Lombroso, l’esploratore Bernardino Drovetti, l’autore del libro Cuore, De Amicis, il grande tenore Francesco Tamagno col suo mausoleo visibile da ogni prospettiva, il poeta e letterato Arturo Graf; le sorelle partigiane Vera e Libera Arduino di 16 e 18 anni , trucidate dai fascisti e abbandonate vicine al fiume Dora, il partigiano Nicola Grosa che si ammalò di cadaverina dopo la guerra per recuperare i resti dei compagni, oltre 900 sono sepolti al Monumentale. La principessa Jolanda di Savoia che per amore ha rinunciato al trono d’Inghilterra, la scienziata Rita Levi Montalcini, Primo Levi, l’autore dal wiskey facile Fred Buscaglione, l’ingenuo sognatore del cinema e del teatro col ricciolo sulla fronte, Macario, la chantosa che lo ha scoperto insieme a Totò, Teresa Ferrero, ex operaia della manifattura tabacchi, divenuta famosa col nome d’arte di Isa Bluette.

“Con questa iniziativa si riallaccia il filo della memoria con la città- ha detto l’assessore Marco Giusta - facendo uscire il cimitero dalle sue mura, come luogo non solo di dolore ma anche di cultura”. E ha ricordato come il legame tra Torino e Spoon River passi attraverso Fernanda Pivano, studentessa del D’Azeglio, allieva di Cesare Pavese e grande esperta di letteratura americana, traduttrice della famosa Antologia. Molti personaggi erano sconosciuti ai ragazzi, che hanno raccontato come la passeggiata fatta tra le tombe con Culicchia, all’inizio di questa avventura, abbia trasformato quei nomi letti sui libri, in persone, con le loro passioni e fragilità e abbia fatto riflettere sul significato della vita. In classe col professor Marco Vacchetti si è quindi letta la famosa antologia di E.Lee Masters “Spoon River”, che narra le storie degli abitanti sepolti nel cimitero di un piccolo centro. Poi sono stati sufficienti alcuni incontri con lo scrittore Culicchia, per apprendere nuove tecniche di scrittura creativa e liberare la fantasia e la capacità letteraria dei ragazzi. “In pochi versi sono riusciti a fare venire fuori i personaggi. Hanno colto in pieno lo spunto di quello che doveva essere”, sottolinea orgoglioso il professor Vacchetti. E il risultato lo conferma. Citiamo per problemi di spazio, solo alcuni versi degli epigrammi.