L'arte nel futuro: le chiese più belle si aprono con la app dello smartphone [FOTO]

Grazie alla app "Chiese a porte aperte" - sviluppato nell'ambito del progetto Città e Cattedrali della fondazione CRT e delle diocesi di territorio - si potrà accedere a queste chiese, spesso piccole ma veri e propri tesori, e conoscerne la storia. Basterà registrarsi e prenotare l'orario di visita, gratuitamente. Per entrare all'ora stabilita basterà inquadrare il QR code con il cellulare e la porta si aprirà automaticamente. All'interno, un meccanismo scatterà in automatico per raccontare quel che il visitatore ha davanti agli occhi. I luoghi sacri sono stati scelti tramite criteri precisi, anche di sicurezza, senza contare che per accedere è necessario fornire i dati della carta d'identità e la localizzazione del telefono. Ma nel periodo di sperimentazione, a fronte di diverse centinaia di persone che hanno partecipato, non si è registrato nessun caso di danneggiamento.