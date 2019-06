A Lunathica fuoco e fiamme, giocoleria ed escapologia

Dopo il grande successo riscosso a Mathi e Fiano, la diciottesima edizione di Lunathica, festival diffuso di teatro di strada questa settimana fa tappa a San Francesco al Campo. A San Francesco venerdì 7 alle 21.30 va in scena il clown e giocoliere argentinoBrunitus (al secolo Bruno Martín Gagliardini) che festeggia 20 anni di carriera. Protagonista del suo spettacolo, intitolato “Gùshi” ildiablo, invenzione millenaria di origine cinese, usato prima di Cristo per scacciare gli spiriti maligni. Brunitus recupera questa origine mistica nel suo nuovo spettacolo per generare un viaggio attraverso i sentimenti. I diablo girano, volano e si intrecciano come le storie che racconta. Gùshi significa, appunto, storie in lingua cinese. E attraverso questo attrezzo sorprendente, Brunitus, saprà narrarci storie emozionanti e condurci in un divertente viaggio nella fantasia.

Sabato 8 sempre a San Francesco si potrà assistere ad una doppia serata: alle 21.30 è la volta del poliedrico e talentuoso Mister David, recordman del circo, Campione Mondiale di Street Magic ed escapologo, definito dai media l’Harry Houdini del Circo. In scena proporrà un concentrato di equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere. Nel 2016 ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli e due settimane fa ha spopolato al Campionato di magia di strada di Masters of Magic con il suo solo.

Alle 22.00 va in scena uno dei titoli di maggior impatto del cartellone del Festival: il ritorno della compagnia francese Bilbobasso con un nuovo lavoro in prima nazionale (unica data in Italia) intitolato “Amor” che fonde danza e giochi col fuoco. Una suggestiva e intensa fusione di swing e giochi col fuoco, un contrasto forte che esprime, in maniera ironica, a tratti satirica, l’essenza di un rapporto di coppia, passionale e al contempo esplosivo. Una deflagrazione di emozioni e scintille, tra danza e musica.

Hervé Perrin e Delphine Dartus, fondatori della compagnia Bilbobasso, in scena faranno tutto ciò che fa una coppia normale: cucinare, lavare, passare l'aspirapolvere, ma nel loro spettacolo queste azioni diventano i pretesti per trovarsi nel mezzo di una corrida domestica e imprevedibile in cui fiamme, fumo e colorate scintille volanti trasformano una situazione fin troppo comune in un gigantesco e sbalorditivo petardo. Uno spettacolo, di fuoco e danza su musiche rock e swing, ma anche una commedia, una lotta, un duello. Folle, giocoso, rude ed estremo. Nella vita di tutti i giorni litigare non avrà più lo stesso sapore!

Gli spettacoli sono a ingresso libero e si tengono anche in caso di pioggia, in location al chiuso.