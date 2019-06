Lo stile plastic free sul palco con indie e progressive rock: a luglio torna Stupinigi Sonic Park [FOTO]

La Palazzina di Caccia di Stupinigi si prepara ad accoglier per il secondo anno consecutivo grandi live e fiumane di pubblico all'interno di una cornice naturale dal fascino indiscusso. Torna dal 4 al 18 luglio Stupinigi Sonic Park, l'unico festival musicale sotto lo “stemma” reale sabaudo, immerso in un parco secolare a soli 10 km da Torino.

Dopo il successo del 2018, che ha registrato 20 mila presenze in sei concerti, la produzione congiunta Reverse e Vertigo preannuncia nuove emozioni sotto le stelle, facendo salire a otto il numero degli appuntamenti e variando ancora di più i generi proposti.

Si comincia giovedì 4 luglio con la grinta degli Skunk Anansie, per la prima data italiana del tour che celebra i 25 anni di carriera. Il 6 saliranno sul palco i nostrani Eugenio in Via Di Gioia, dopo numerosi sold out nei live club e nelle piazze di Roma, Bologna, Genova e Milano. Martedì 9 sarà la volta di una pietra miliare del cantautorato italiano, Francesco De Gregori, accompagnato in uno speciale “greatest hits live” da un'orchestra di 40 elementi con il nucleo centrale dello Gnu Quartet. Mercoledì 10 sbarcheranno a Stupinigi delle vere leggende del progressive rock, i King Crimson, per una delle tre tappe italiane che celebrano il loro mezzo secolo di storia (oltre tre ore di show, con pezzi tratti da ben 12 album). E dopo un tour nei più prestigiosi palazzetti italiani, l'11 i Subsonica porteranno una nuova, sensazionale scenografia ai piedi della Palazzina, con il nuovo album 8. Chiudono l'ultima triade di date i Marlene Kuntz, il 16, con un doppio concerto, acustico ed elettrico, nel trentennale della loro attività; l'ex frontman dei Dire Straits Mark Knopfler, con il suo nono disco solista Down the Road Wherever; infine, il 18, l'unica data piemontese del tour mondiale di Eros Ramazzotti, “Vita ce n'è”, per un omaggio ai suoi brani più cantati e uno speciale estratto in italiano e spagnolo dall'ultimo lavoro pubblicato.

Tra le novità della nuova edizione, Stupinigi Sonic Park – in accordo con il gemello Bologna Sonic Park – sarà uno dei primi festival musicali completamente plastic free. Al pubblico è semplicemente richiesto il contributo di 2 euro per l'acquisto iniziale di un bicchiere riutilizzabile. L'organizzazione dell'evento provvederà quindi a garantire acqua gratuita per tutta la durata dei concerti, erogata da appositi distributori. Oltre all'eliminazione della plastica monouso, verranno utilizzati materiali compostabili, per ridurre al minimo l'impatto ambientale e risolvere tutte le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti.

Per favorire la fruizione da parte del pubblico della Palazzinna Patrimonio Unesco, sarà possibile visitare la struttura in appositi orari prima dei concerti. È in fase di definizione anche il servizio navetta per portare il pubblico da corso Unione Sovietica fino al luogo dell'evento.

Infine, sarà molto attenta anche la cura del reparto alimentare, affidato a “Cookin' Factory” di Claudia Fraschini, che promette un ottimo assortimento di street food di qualità, dalla pizza all'hamburger, con materie prime selezionate da produttori locali, a km 0. Rigorosamente da mangiare con le mani, come ogni festival all'aria aperta richiede.

Anche quest'anno l'evento è promosso da Città di Nichelino, Sistema Cultura e Palazzina di Caccia di Stupinigi, con il sostegno di Regione Piemonte e Camera di Commercio, in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Consorzio Residenze Reali Sabaude all'interno di Palchi Reali.

Maggiori informazioni su: www.stupinigisonicpark.com