Landini a Torino: "Su Fca-Renault un silenzio assordante dal governo"

"FCA da sola non ce la fa, mi sembra chiaro: in tutti gli stabilimenti c'è molta cassa integrazione e c'è un ritardo sulle nuove tecnologie. Speriamo che si possa riaprire il dialogo con Renault per un'alleanza che sarebbe importante, ma di tutto questo non ne sta discutendo nessuno in Italia. I sindacati non sono messi nelle condizioni per discutere, ma soprattutto c'è un silenzio assordante del governo su un tema che è fondamentale per il futuro dell'Italia". Anche Maurizio Landini, segretario Generale Cgil, mette nel mirino l'esecutivo sul presente e sul futuro dell'auto.

"Invece di parlare del nulla, sarebbe meglio che il governo parlasse dei temi veri, anche in Europa. Se FCA sposta le sue sedi in Olanda o a Londra, di fatto sta portando via dal Paese la ricchezza prodotta dai lavoratori".