Esperimenti sui macachi, Lav si oppone ai test: mercoledì 12 giugno presidio e raccolta firme a Torino

La LAV annuncia, con gratitudine, la grande partecipazione e solidarietà ottenuta per cercare di salvare questi primati da un esperimento che prevede la durata di 5 anni e che renderà ciechi gli animali. La raccolta di firme prosegue sulla piattaforma per petizione on line: change.org/civediamoliberi. Mercoledì 12 giugno (ore 10-15) l’Associazione organizzerà a Torino (Via Verdi, angolo via Sant’Ottavio) un presidio informativo, con il supporto della Sede LAV di Torino.

“La tempestiva e massiccia adesione all’appello voluto dalla LAV per fermare il progetto di ricerca, conferma che la volontà dei tanti italiani contrari a questi esperimenti, e a questo progetto di ricerca nello specifico, non può essere ignorata né dalla politica, chiamata a far rispettare la normativa, né dai ricercatori – afferma Michela Kuan, responsabile LAV ricerca senza animali - Ricordiamo che il Ministero della Salute “può autorizzare l'impiego di primati non umani solo in via eccezionale” eppure, secondo i dati più recenti (riferiti al 2017) pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal Ministero della Salute, le scimmie sono tra le specie il cui utilizzo e uccisione è in crescita: già raddoppiate, sono aumentate a 586. Sollecitiamo il finanziamento e lo studio di tecniche sperimentali innovative sull’uomo – prosegue Michela Kuan - quali TMS, fMRI, elettrocorticografia (ECoG)/elettroencefalografia intracranica (EEG), magnetoencefalografia (MEG), registrazioni con microelettrodi di insiemi di cellule o singole unità, cortico-Cortical Evoked Potentials, diffusion tensor imaging e altre. Gli esperimenti neurologici causano sofferenze enormi agli animali che sono costretti in dispositivi di immobilizzazione al fine di praticare brecce nel cranio per esporre il cervello o inserire astine per bloccare la testa durante le sedute di registrazione e stimolazione.”