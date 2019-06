Intercultura: A scuola nel mondo, 40 studenti torinesi ai nastri di partenza

Da Torino al mondo! Anche nella provincia del capoluogo piemontese infatti si conferma il desiderio delle famiglie italiane di arricchire la formazione dei propri figli con un'esperienza internazionale. Partiranno adolescenti e torneranno uomini e donne più pronti a prendere in mano le loro vite e a muoversi con maggiore disinvoltura nella nostra società sempre più globalizzata e interdipendente.

In tutta Italia sono stati quasi 7.000 gli studenti che hanno partecipato al bando di concorso dell'Associazione Intercultura per poter aderire a uno dei programmi proposti: un intero anno scolastico nella maggioranza dei casi, oppure un periodo da 2 a 6 mesi sempre per andare a scuola all'estero o, in alternativa, un soggiorno linguistico della durata di un mese durante l'estate. Ad essere selezionati sono stati in circa 2.200 gli studenti italiani (l’anno scorso sono stati 2.225), che a partire da fine giugno prenderanno il volo verso tutti i continenti. Molti di loro, circa i tre quarti, lo faranno grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor che sostengono il programma.

Tra questi, 40 sono gli studenti selezionati dai volontari di Intercultura dei due Centri locali di in cui è suddivisa la città e l’hinterland.

Si tratta di:

da Torino: Jacopo B. e Stefano M. entrambi un'estate negli USA; Martina D. un'estate in Canada; Sergio B. e Agnese R. entrambi un'estate in Cina; Chiara C. e Chiara M. entrambe un trimestre in Francia; Siria F. un anno nelle Filippine; Carola F. e Tommaso V. entrambi un anno in Argentina; Lorenzo P. un'estate in Danimarca; Francesco C. un semestre in Thailandia; Marta C. e Milla T. entrambe un semestre in Argentina; Giulio C. e Leonardo R. entrambi un'estate in Canada; Claudia D.M. un anno in Repubblica Dominicana; Ilaria I. un trimestre in Canada; Chiara M. un anno negli USA; Viola R. un anno in Costarica; Mattia S. un'estate in Irlanda e Maria Luisa R. un anno ad Hong Kong

Inoltre: da Busasco Luca B, un’estate in Canada; da Carcare Francesca M., un bimestre in Australia; da Carmagnola Charlotte F. e Caterina P., un'estate negli USA per entrambe, mentre Milena S. trascorrerà un anno in Ghana; da Caselle Torinese Luca M. andrà per un'estate negli USA; da Chieri Davide L. andrà un anno in Cina, Anita R. un anno in Thailandia e Linda M. un'estate in Irlanda; Sara. S. di Mappano un anno in Brasile; da Moncalieri Giada C. e Rebecca P. andranno rispettivamente un anno in Cina e un'estate in Irlanda; da Pecetto Torinese Elisa M. un'estate negli USA; da San Mauro Torinese Giulia P. un'estate in Canada; da Trofarello Aisha F. un anno in Colombia; da Vigone Maddalena B un anno nelle Filippine; da Volpiano Arianna C. e Alice M. rispettivamente un anno in Russia e in Argentina.

I 40 studenti stanno attualmente partecipando a una serie di incontri di formazione organizzati dai volontari di Intercultura di Torino che saranno utili durante la loro esperienza all’estero, e gli permetteranno di sfruttare al meglio questa irripetibile opportunità che viene loro data di entrare in contatto con una cultura diversa dalla propria, ospitati da una famiglia e frequentando una scuola locale. Non basta un viaggio all’estero o conoscere una lingua straniera per diventare “cittadini del mondo”: grazie alla formazione impartita, questi adolescenti impareranno a entrare nel profondo della società ospitante, comprenderne le caratteristiche meno visibili, confrontarle con la propria identità nazionale. Ritorneranno in Italia come persone mature, indipendenti, autonome, ma soprattutto dotati della consapevolezza di essere “un ponte tra le culture” in un momento storico dove la crisi del dialogo interculturale è sempre più acuita nonostante viviamo in un mondo globalizzato e interconnesso.

Anche per questo motivo, per la durata del periodo che vivranno all’estero, questi studenti saranno gli ambasciatori di Torino, e avranno il compito e l’onore di far conoscere la nostra cultura all’estero al di là di stereotipi e pregiudizi.

Domenica 16 giugno, tra le 15.30 e le 16.30 circa gli studenti torinesi riceveranno la pergamena attestante la vincita della borsa di studio all’estero con Intercultura nel corso di un’apposita cerimonia di premiazione organizzata dai volontari presso la Cascina Le Vallere di corso Trieste 98 a Moncalieri. A condurre l’evento e a dialogare con i ragazzi saranno i volontari Alessandro Genoni Claudia Chiaperotti e Daniele Valle (consigliere Regione Piemonte).