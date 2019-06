Kabu Kabu per trasportare marijuana: arrestati tre cittadini nigeriani

Lo scorso sabato pomeriggio, una pattuglia del Commissariato intercettava un’auto sospetta in corso Brescia: a bordo tre cittadini stranieri. Ritenendo plausibile trattarsi di un kabu kabu (tassista abusivo che accompagna connazionali in giro per effettuare le consegne di droga) gli agenti, dopo aver visto scendere i due trasportati in via Cuneo ed accedere all’interno allo stabile al civico 8, intimavano l’alt all’autovettura per un controllo. I poliziotti sono riusciti a fermare l’autovettura rinvenendo al suo interno una grossa busta contenente 900 grammi di marijuana. Per l’autovettura utilizzata per il trasporto è stato quindi disposto il sequestro.