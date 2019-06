Con Graficashop il tuo grafico è a portata di mano: ecco tutto quello che puoi fare!

In tempi di comunicazione 2.0 e di uso frenetico di siti e social network, il primo obiettivo di un professionista consiste nel catturare l’attenzione dell’utenza nel minor tempo possibile. A ciò si aggiunga che in questo periodo storico il tempo medio di permanenza su una pagina è in calo drastico e costante e che, quindi, il margine a disposizione per provare a impressionare un potenziale cliente spesso si riduce ad una vera e propria manciata di secondi. Ecco perché, oggi come non mai, è semplicemente decisivo potere contare su un impianto grafico all’altezza delle nostre aspirazioni: pur vendendo prodotti di indiscussa qualità, senza un design adeguato di questi tempi abbiamo davvero poche speranze di riuscire a raccontare le nostre potenzialità alla platea digitale.

UN SERVIZIO PROFESSIONALE ALLA PORTATA DI TUTTI

A questo punto, diventa necessario sfatare un mito: spesso e volentieri la grafica viene considerata un campo ostile, alla portata di pochi addetti ai lavori e assolutamente irraggiungibile per un normale cittadino “normale”. In effetti, fino a qualche tempo fa, lavorare in grafica significava essenzialmente rivolgersi ad un professionista, affidandosi totalmente alla sua competenza, alla sua voglia di darsi da fare ed al suo buon senso (specie al momento del saldo). Oggi, per fortuna, le cose stanno diversamente ed è possibile accedere a servizi di design professionale senza avere particolari competenze e, soprattutto, senza dover sostenere costi troppo elevati. È il caso, ad esempio, del sito www.graficashop.it , ovvero il luogo perfetto per migliorare il proprio business con una grafica di qualità, ricevendo il prodotto finito direttamente a casa. Un servizio di livello a un prezzo ridotto e caratterizzato dalla possibilità di personalizzare le proprie grafiche, anche senza particolari competenze in materia. Graficashop è un progetto di Sandro Tempesta, un grafico e docente che, grazie ad un’esperienza pluriennale nel campo, si è letteralmente calato nei panni del cliente, sviluppando un sito che fosse tanto semplice da usare quanto appagante.

COME SCEGLIERE LA PROPRIA GRAFICA PERSONALIZZATA

Come già anticipato, per richiedere un prodotto personalizzato su www.graficashop.it non è necessario avere alcuna conoscenza di grafica, né è necessario installare alcun tipo di software sul proprio computer. Il cliente dovrà semplicemente indicare il tipo di prodotto che ha in mente (può trattarsi di un banner come di un volantino) e le informazioni che vuole inserire al suo interno: sarà il team di Graficashop ad elaborare un design letteralmente cucito addosso alle sue esigenze. Una volta approvato il progetto, il cliente potrà scegliere se ricevere il file definitivo sul proprio computer, oppure se addirittura mandarlo in tipografia con un semplice click. Sarà infatti ancora una volta lo staff di Graficashop ad occuparsi in prima persona del servizio di stampa, spedendo poi il prodotto finito direttamente a casa del cliente, con un evidente risparmio di tempo. A proposito di risparmio, va infine sottolineato che su Graficashop tutti i servizi professionali di cui sopra possono venire acquistati a prezzi davvero competitivi. Un esempio? Il design di un volantino (una soluzione perfetta per promuovere serate in locali, ma anche promozioni, saldi ecc.) può venire acquistato a partire da 35,00 euro più IVA, mentre un menù personalizzato può venire acquistato a partire da 50,00 euro più IVA. Su Graficashop è possibile acquistare grafiche per praticamente tutte le esigenze possibili ed immaginabili: si va dai classici biglietti da visita a flyer espressamente pensati per gli eventi, passando per banner, locandine, poster promozionali e addirittura particolarissimi ritratti digitali. Per farsi un’idea concreta della vastità dell’offerta è sufficiente recarsi sul sito di Graficashop, dove, tra l’altro, i prodotti sono organizzati per stile e per settore, in modo da rendere la ricerca ancora più veloce.