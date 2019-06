Parella si ribella allo spazzamento meccanizzato: “Il servizio non funziona". Cerrato lo difende

Ma facciamo una asso indietro. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì della prima settimana del mese, prevederebbe il passaggio della spazzatrice in determinate vie del quartiere: il tutto organizzato e comunicato tramite apposita cartellonistica necessaria ad evitare che le auto parcheggino nelle vie interessate dalla pulizia in quel giorno, in quel preciso orario. Secondo il comitato, è dal mancato rispetto di queste condizioni che sorgono i problemi: la spazzatrice infatti non sempre passa alle ore indicate, mentre i vigili multano le auto che si parcheggiano nelle vie interessate nelle ore di divieto anche una volta eseguita la pulizia. Il risultato? Migliaia e migliaia di multe e strade non così pulite.