Chiusa dopo quattro mesi la maxi buca: “Finalmente l’asfalto è stato rifatto”

Dopo mesi di segnalazioni e di disagi per i residenti, è stata finalmente ripristinata la carreggiata all’angolo tra via Premuda e via Vandalino, dove da luglio una buca di grandi dimensioni aveva creato non pochi problemi alla viabilità del quartiere Aeronautica.

L’intervento di sistemazione dell’asfalto è arrivato dopo circa quattro mesi di attesa e numerose segnalazioni alla Città da parte del consigliere della Circoscrizione 3 Valentino Troisi (Movimento 5 Stelle), che aveva anche presentato un’interpellanza per sollecitare la risoluzione del problema.

“Finalmente sistemata dopo tante segnalazioni”

“Finalmente siamo riusciti a coprire la buca e rifare l’asfalto in via Premuda - commenta soddisfatto Troisi -. Ringrazio gli uffici della Circoscrizione e il coordinatore Marco Titli per la disponibilità e la collaborazione. Un risultato concreto, frutto del lavoro di squadra tra cittadini e istituzioni”.

L’area, situata in prossimità di un attraversamento pedonale, era stata solo parzialmente recintata per settimane, diventando una criticità per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Le ripetute segnalazioni dei residenti, unite all’intervento politico, hanno portato alla messa in sicurezza definitiva e al ripristino dell’asfalto.