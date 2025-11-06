Cascina Giaione, volontari all’opera per la pulizia e i nuovi trapianti

Una bella giornata di sole ha accompagnato questa mattina i volontari e i cittadini che si sono ritrovati presso la Cascina Giaione per una nuova iniziativa di cura condivisa degli spazi verdi. Tra sorrisi, rastrelli e guanti da giardinaggio, i partecipanti hanno dedicato la mattinata alla pulizia generale dell’area e al trapianto delle nuove piantine, restituendo colore e vitalità a uno dei polmoni verdi più amati del quartiere.

L’iniziativa, sostenuta dalla Circoscrizione 2 e da diverse realtà associative del territorio, rientra nelle attività di cittadinanza attiva e tutela ambientale che negli ultimi mesi stanno coinvolgendo sempre più persone.

La Cascina come punto d’incontro

Cascina Giaione si conferma così un luogo simbolo della sostenibilità urbana, dove cittadini di tutte le età si incontrano per prendersi cura del territorio. Dopo la pulizia degli spazi comuni e dei vialetti, i partecipanti hanno piantato nuove essenze stagionali, contribuendo ad arricchire il giardino della cascina con fiori e piante aromatiche.

“Queste giornate dimostrano quanto la partecipazione dal basso sia importante - spiegano i volontari -. Prendersi cura insieme di un luogo significa rafforzare il senso di comunità e rispetto per l’ambiente”.