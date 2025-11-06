Mirafiori Nord, tornano i camper in corso Salvemini: “Degrado e rifiuti sotto casa”



Tornano le segnalazioni dei residenti di Mirafiori Nord per la presenza di camper e furgoni di nomadi in corso Salvemini, dove da 36 ore - secondo quanto denunciato dagli abitanti - si sarebbero nuovamente insediati quattro mezzi, che si aggiungono ad altri due già presenti da tempo. Lo dimostrerebbero le foto inviate alla nostra redazione. Una situazione che, secondo chi vive nella zona, si ripresenta “per l’ennesima volta”, nonostante petizioni, segnalazioni e incontri con l’amministrazione cittadina.

“Degrado e insicurezza sotto casa”

Gli autori della missiva lamentano un progressivo aumento del degrado: rifiuti abbandonati in strada, incuria negli spazi verdi e comportamenti che destano preoccupazione. “Da giorni - spiegano alcuni cittadini -, vediamo bambini che corrono tra le auto in corsa, incursioni nei cortili dei condomini per cercare tra i cassonetti, e spazi verdi trasformati in vere e proprie latrine a cielo aperto”. Una residente racconta che “le siepi e i giardini pubblici vengono utilizzati come bagni di fortuna, anche in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini”. Le immagini circolate sui social e nei gruppi di quartiere mostrerebbero proprio alcune di queste situazioni.

Petizioni e appelli rimasti inascoltati

Negli ultimi anni i cittadini hanno presentato petizioni e richieste di intervento, ma la sensazione diffusa è quella di una “tregua temporanea” che ogni volta termina con un nuovo insediamento.

“Nonostante il lavoro delle forze dell’ordine e i sopralluoghi - si legge in una delle segnalazioni -, i camper tornano sempre, e con loro sporcizia e disordine”. Il malcontento cresce anche per la mancanza di controlli duraturi. “Ci sentiamo abbandonati - aggiungono alcuni residenti -. È come se queste persone potessero fare ciò che vogliono, senza conseguenze”.

L’appello alle istituzioni

Gli abitanti di corso Salvemini e delle vie limitrofe tornano a chiedere al Comune di Torino e alle forze dell’ordine un intervento strutturale, che possa restituire sicurezza alla zona del Gerbido. “Non è solo una questione di ordine pubblico - concludono -, ma di rispetto per chi vive qui tutto l’anno e paga le tasse. Chiediamo solo pulizia, regole e controlli costanti”.