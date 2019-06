Gtt sospende le due linee ferroviarie montane, Uncem: "Ogni anno la solita storia"

Scelte profondamente sbagliate dell'azienda, che non si accorge del grande valore del suo servizio - passerà a Trenitalia a breve, visto che Gtt non ha partecipato alla gara del nodo torinese - e taglia il ferro per la gomma. Gtt non si accorge del valore delle valli attraversate dal treno, dove attiverà le corse - sulla Torino-Ceres - solo in due week end estivi, dopo le forti pressioni dei Sindaci, di Uncem, degli ex assessori Balocco e Parigi, grazie alla collaborazione con Visit Piemonte Dmo. Per tutto il resto della stagione estiva, il treno non ci sarà.