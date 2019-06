Più accessibilità e autonomia per i disabili: fase conclusiva per Hackability4MOI

Grazie al progetto AxTo Azioni per le periferie torinesi della Città di Torino (misura 3.03), per circa 8 mesi Hackability, il format nato a Torino nel 2015 con l’obiettivo di proporre la co-progettazione come occasione di empowerment e inclusione trovando soluzioni, a basso costo, per aumentare l´accessibilità e l´autonomia per le persone con disabilità, si e´ concentrato sull´area di Torino compresa tra gli Ex Mercati generali e il Lingotto.