Se auto di lusso e impalcature seppelliscono le piazze auliche di Torino [FOTO]

Uno spritz in mezzo al caos del cantiere. Isole "pedonali" occupate da decine di Fiat Coupé. Turisti smarriti con la cartina in mano che chiedono informazioni agli operai intenti a montare impalcature, nel pieno dell'happy hour in piazza Vittorio Veneto. La gimcana in piazza San Carlo per godersi lo scorcio prospettico tra le due chiese gemelle, ingombrato da una pista di manifesti che segnano il percorso delle quattro ruote provenienti dal Valentino. Il centro storico di Torino, da mercoledì, si ritrova letteralmente invaso da elementi "estranei" alla sua tipica noblesse sabauda. E il colpo d'occhio, neanche a dirlo, è stridente.

La concomitanza del motor show di Parco Valentino, diffuso anche quest'anno su gran parte del territorio, e, da venerdì, dei preparativi per la festa di San Giovanni, sta rendendo ben poca giustizia all'eleganza della città. Un impatto estetico forte, che forse condiziona la gradevolezza delle consuete passeggiate sotto i portici, tanto care ai torinesi doc.

Non a caso la Circoscrizione 1 ha recentemente approvato quasi all'unanimità un ordine del giorno - proposto dai consiglieri Alberto Re (Torino in Comune) e Alessio Sanna (Progetto Torino) - per avere più sicurezza e meno sfilate in zone pedonali per il prossimo Salone dell'Auto. In particolare, si richiede all'organizzazione della kermesse di modificare il percorso della "Supercar Night Parade" inaugurale, evitando il passaggio in via Roma e piazza Carlo Felice, favorendo invece altre vie normalmente trafficate, come via Pietro Micca o piazza Solferino. Stesso discorso per il "Gran Premio" della domenica, che, anziché toccare piazza San Carlo, potrebbe essere dirottato su piazza Castello e via Po. Richieste che fanno appello soprattutto alle situazioni di pericolo da evitare, memori della derapata, nel 2018, attorno al monumento di Emanuele Filiberto di Savoia.

Al Salone - che si conclude oggi - si sono poi aggiunti i preparativi per il grande show del 24 giugno con i droni di San Giovanni, che accoglierà un massimo di 38 mila persone. In piazza Vittorio è in corso a ritmo frenetico l'allestimento della struttura scenica, fra impalcature per luci e audio altissime e transenne che costeggiano il lungo Po e il ponte Vittorio Emanuele I.

Nel quadrilatero compreso tra Gran Madre, piazza Castello, corso San Maurizio e piazza Carlo Alberto, a partire dalle 16 di domani, non sarà possibile accedere con le auto e i mezzi pubblici, né vendere bevande in contenitori di vetro e metallo. Dalle 9 sarà vietata la sosta ai mezzi, con rimozione forzata, ed entro le 16 dovranno essere rimossi déhors, fioriere e altri arredi. Un'impellenza cui i commercianti volenti o nolenti devono far fronte.

Di fatto per i primissimi locali a destra e sinistra del ponte, la convivenza con il cantiere non sembra una passeggiata. "Non è facile lavorare così", spiegano i gestori di Soho, Lobelix e Flora, "perché i lavori continui tutti i giorni e le regole che ci hanno imposto ci limitano parecchio. Non poter avere clientela all'esterno inciderà negativamente".

In queste notti, tra l'altro, dalle ore 3 è stato vietato l'accesso in piazza a pedoni e auto per poter effettuare le prove dello spettacolo con i droni, riducendo il consueto via vai della movida. "I disagi non sono mancati. Quando si facevano i fuochi lavoravamo tantissimo, le persone li guardavano seduti al tavoli fuori", lamentano i commercianti.

Di certo chi, arrivando a bordo fiume, voglia spingere lo sguardo verso il Monte dei Cappuccini da un lato o la Mole Antonelliana dall'altra, in questi giorni deve oltrepassare non pochi ostacoli, tra parate di macchine e lavoro in corso. Un'atmosfera da set hollywoodiano, che fa rimanere di stucco i "forestieri" e anima le conversazioni telefoniche tra studenti fuori sede e parenti a casa, incuriositi dalla fibrillazione di una Torino non più tanto riservata, discreta e aulica.