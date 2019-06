Sea Watch, Ricca della Lega all'Arcivescovo di Torino:"Non si accoglie chi forza il blocco navale"

“Non si accoglie chi forza un blocco navale di uno Stato sovrano come ha appena fatto la nave Sea Watch e non si usano i soldi degli italiani per accogliere chiunque voglia venire nel nostro Paese in modo illegale". Così l'assessore regionale all'Immigrazione Fabrizio Ricca replica a Monsignor Cesare Nosiglia. L'Arcivescovo di Torino, dopo aver dato lunedì la disponibilità della Diocesi ad accogliere i migranti trasportati dalla Ong, oggi ha risposto agli attacchi ricevuti da Matteo Salvini dicendo “bisogna dare una risposta a queste persone, non si possono ributtare in mare”.