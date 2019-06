I residenti di Porta Palazzo ribadiscono: "No allo spostamento del Balon"

Martedì 25 giugno, dopo nostre ripetute richieste, siamo finalmente stati ricevuti dal Prefetto Palomba, dalla sindaca Appendino e dall’assessore alle politiche sociali Schellino per un confronto a riguardo dello spostamento della parte del Balon chiamata Mercato di Libero Scambio. Purtroppo però la riunione più che come momento di scambio e confronto si è configurata come comunicazione unidirezionale di decisioni già prese altrove.

Lo spostamento del mercato continua a essere considerato dalla sindaca una decisione “irrevocabile”, nonostante l’evidente mancanza di attrattività di via Carcano e la volontà di continuità a Borgo Dora espressa da balonari, clienti, frequentatori e da molti residenti ormai da più di cinque mesi. Durante l’incontro, lo spostamento è stato giustificato invocando “problemi di sicurezza” e l’attuazione di una promessa elettorale –ma la principale promessa che ci ricordiamo è quella di fare qualcosa per le periferie, non di annullare la storia di Torino–. Il mercato come è adesso è ingestibile si dice, senza dire che l’attuale situazione è causata proprio dalla delibera di spostamento che lo ha messo in illegalità.

Contemporaneamente pare invece esserci una totale assenza di visione sul futuro del quartiere –o se questa c’è non viene dichiarata-. C’è infatti da tempo il progetto di un piano di promozione turistica di Borgo Dora di cui non viene detto niente. Non avere o non dichiarare quale sia l’idea di futuro per il nostro quartiere e rifiutare il coinvolgimento di abitanti e frequentatori per noi è cosa molto grave.

C’è poi il cosiddetto “progetto sociale” con cui circa 60 operatori dovrebbero poter rimanere “a rotazione” a Borgo Dora. Ma selezionare 60 tra centinaia di venditori è una forma di proselitismo tra i poveri inaccettabile. Infatti rifiutiamo fortemente la proposta di partecipare a questo progetto come foglia di fico. Inoltre portare il progetto sociale come giustificazione alla decisione dello spostamento è un falso: l’idea infatti nasce solo a maggio 2019, dopo i primi mesi di Balon illegale e dopo i primi incontri del tavolo organizzato dal prefetto –altro fatto preoccupante: lasciare che il prefetto si occupi del futuro della città– per cercare di risolvere la situazione creata dalla delibera del 27 dicembre. Come più volte ha ribadito l’Assessore Schellino nel corso dell’incontro, è solo di recente che il suo assessorato e i suoi uffici hanno iniziato a occuparsi del progetto.

Per ribadire la bontà del progetto sociale, la Sindaca ha sottolineato come questo sia stato “richiesto dagli operatori che abbiamo incontrato”. Anche qui, tale incontro è avvenuto dopo che per mesi gli operatori hanno svolto il mercato senza regolamentazione né tutela (per loro, per i frequentatori, per i residenti), presidiando le loro postazioni con veglie notturne a temperature sottozero. Il “progetto sociale” è una, magrissima e inadeguata, risposta a chi ha resistito allo spostamento, è un elemento di negoziazione messo sul tavolo per cercare di risolvere la situazione senza controllo creata dalla delibera. NON è affatto una premessa, ma una conseguenza. Se nessuno avesse reagito, la delibera avrebbe previsto lo spostamento e basta.

Altra proposta assurda emersa nella riunione è quella dell’istituzione di una navetta tra Porta Palazzo e via Carcano. Ma perché? Con quali costi? Perché mettere in moto un sistema che porta solo svantaggi : ai venditori, ai frequentatori, alle casse comunali e quindi a tutta la collettività?

A proposito chiediamo: quanto è costato fino ad oggi alla Città la pulizia dell’area, che prima del 19 gennaio era pagata dagli operatori con il versamento di 3 euro a sabato, oltre ai costi per la postazione. Quanto ha perso la Città con il canone del suolo pubblico non versato?

Infine, e in sintesi, continuiamo a chiederci perché la questione del mercato di libero scambio sia trattata come questione di ordine pubblico e povertà, tralasciando che si tratta di una questione culturale. Il Balon a Borgo Dora è mix sociale vissuto, è di fatto storicamente il laboratorio di inclusione della nostra città.

Continuiamo quindi a chiedere e a batterci perché:

- Il Balon, tutto, con almeno le postazioni di prima della delibera, rimanga nel quartiere

- Si coinvolgano abitanti e utenti del quartiere quando se ne progetta il futuro, facendo partecipazione vera e non una convocazione quando tutto è deciso.