Il Competence center prende forma: da settembre il via agli spazi e ai bandi

Prima tappa per il Competence industry manufacturing dopo gli annunci della scorsa primavera. Dai sogni e le prospettive si passa alla pratica, si aprono le porte. E oggi il CIM 4.0 ha svelato il suo primo profilo concreto: all'inizio sarà ospite del Politecnico negli spazi di corso Settembrini, propri nell'area ex TNE che potrebbe diventare il fulcro del nuovo centro di competenza torinese. "Entro la fine dell'anno completeremo il laboratorio per processi di manifattura (il Digital Factoring, ndr) e poi quello sull'additive manufacturing - racconta Enrico Pisino, CEO di Competence center - e ci raccontiamo alle start up perché pensiamo che possa essere un luogo".

Le altre linee troveranno casa già negli spazi del vicino padiglione che una volta ospitava le fabbriche di Mirafiori. Ma ci sono scadenze più impellenti. "Il 4 giugno è stato approvato il finanziamento da parte del Mise. In 90 giorni dobbiamo presentare il nostro piano al Ministero per lo sviluppo economico e da qui a settembre, quando entreremo negli spazi dopo lavori di adeguamento, lavoreremo per l'avvio dei bandi, aperti non solo ai consorziati, ma anche a tutte le imprese di qualunque dimensione su territorio nazionale". "Saranno bandi per la formazione - prosegue -, ma anche per la ricerca. I budget non andranno oltre i 400mila euro, per un totale in tre anni di circa 8 milioni (di cui 4 finanziati da CIM). Complessivamente, i finanziamenti saranno di circa 11 milioni per gli interventi infrastrutturali. Altri 10 milioni di euro sono messi a disposizione da parte delle aziende partner, in termini di strutture e di professionalità schierate in campo".