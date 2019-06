L'ASL attiva il modello bed management: ridurrà il sovraffollamento di pazienti negli ospedali

La Direzione Generale dell’A.S.L. Città di Torino ha attivato varie azioni in ambito ospedaliero e territoriale, tese a ridurre le situazioni di sovraffollamento nei tre Presidi Ospedalieri aziendali San Giovanni Bosco, Maria Vittoria e Martini, alle quali si sono aggiunti interventi specifici per fronteggiare in particolare le criticità del periodo invernale.

Tra gli interventi promossi, in ambito ospedaliero, il più recente riguarda la definizione di un unico modello organizzativo da adottare nei tre Presidi Ospedalieri Aziendali per il governo dei flussi dei pazienti per creare un sistema di governance complessiva della risorsa posto letto più adeguato alle nuove e aumentate esigenze clinico – assistenziali dei pazienti.

Il sovraffollamento del Pronto Soccorso overcrowding, si verifica quando il numero dei pazienti (presi in carico, in corso di valutazione, di trattamento e in attesa di ricovero) eccede la disponibilità di letti e/o le capacità operative del personale limitandone le funzioni. L’effetto negativo dell’overcrowding sulla qualità dell’assistenza, è stato da tempo ampiamente studiato e affrontato in molti sistemi sanitari.