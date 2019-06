A Torino il turismo cresce, ma restano scoperti i nervi della promozione e di Internet

Il turismo tira, ma restano nodi da sciogliere. Lo dice l'assemblea di Federalberghi Torino, che mostra flussi in crescita del 32% negli ultimi dieci anni a Torino e provincia (il 66% solo nella metropoli). E i primi sei mesi del 2019 i flussi turistici sono cresciuti ancora del 5%, dando continuità a un 2018 che aveva regalato performance in aumento su tutti i fronti.

Però si può fare di più, secondo gli addetti ai lavori. "O ci organizziamo per tempo e dunque vendiamo di più, oppure rischiamo di lasciare un potenziale incompiuto - dice Fabio Borio, da un anno presidente di Federalberghi Torino ed erede dell'attività famigliare che gestisce lo storico hotel Genova -. Ci va un'organizzazione e una vendita strategica, altrimenti finisce come per il Cinquecentenario di Leonardo, quando siamo arrivati troppo sotto data. Se i numeri sono positivi, con una migliore organizzazione si sarebbe potuto fare pure meglio. C'è chi ha meno di noi e comunica moltissimo. Non abbiamo tanto da raccontare, ma comunichiamo meno di quanto dovremmo".