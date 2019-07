Sviluppo dei figli: perché conviene riconciliarsi con il proprio marito

Convivere non è semplice e, con l’arrivo dei figli, tante coppie vengono messe a dura prova in quanto inesorabilmente gli equilibri cambiano e purtroppo non tutti i matrimoni si salvano.

Sfortunatamente, quando la coppia viene messa in discussione spesso il ruolo del padre viene sminuito, mentre diversi studi continuano a confermare l’importanza che hanno i padri nella crescita dei figli.

Pur vivendo l’arrivo di un figlio in una maniera diversa, la presenza dell’uomo nella vita dei propri figli aiuta lo sviluppo degli stessi a 360 gradi, motivo per cui psicologi e consulenti familiari cercano sempre di incoraggiare le mamme a coinvolgere i loro mariti nella vita dei figli e provano a incentivare un percorso di riconciliazione anche quando i rapporti non sono più rosei.

A differenza della donna, l’uomo entra nel suo ruolo di padre gradualmente, infatti si tratta di una condizione nuova che cambia completamente la sua vita e riuscire a creare una connessione con i propri figli pur essendo un processo graduale è fondamentale.

Diversi studi hanno dimostrato che i figli che hanno un buon rapporto con il padre , che possono contare sul suo appoggio e che crescono a contatto con la figura paterna sono in grado di avere una vita sociale più sana, riescono ad istaurare con gli altri rapporti più sereni, rischiano meno di andare incontro alla depressione e difficilmente avranno dei vizi (droga, alcool, fumo, ecc.).

Di conseguenza è fondamentale avere un ottimo rapporto con il padre dei propri figli e cercare di accantonare le divergenze che ci sono nella coppia, puntando, quando possibile a riconquistare il proprio marito e ricucire gli eventuali strappi che si sono verificati, in quanto sin dai primi anni di vita, la presenza del padre nella vita dei figli è indispensabile per la buona crescita della prole.

Condividere vari momenti della vita quotidiana, giocare insieme, svolgere attività ricreative, esserci quando il bambino ha bisogno di conforto, prendere parte costantemente nel processo educativo e confidarsi sono tra le principali ruoli che svolge un padre nella vita dei figli e tutte queste attività fanno sì che si crei una connessione indistruttibile tra padre e figlio, un rapporto che nessun altro essere può creare con la prole e che durante la fase di crescita dei figli si rafforza ulteriormente, cambia e diventa sempre più unico.

L’amore del padre che viene percepito dai figli grazie a qualsiasi azione quotidiana ed a lungo termine fa sì che i bambini, gli adolescenti ed i giovani uomini che diventeranno siano forti, pronti ad affrontare la vita nella maniera più idonea e che siano pronti ad affrontare qualsiasi avvenimento, mentre al contrario, i figli che non hanno avuto accanto entrambi i genitori durante la fase dello sviluppo spesso vanno incontro a problematiche anche serie, sviluppano una personalità meno stabile, assumono comportamenti sbagliati e da grandi rischiano di andare incontro a diversi problemi fisici e psicologici.

Ad affermarlo sono i risultati delle numerose ricerche che vengono condotte continuamente in tutto il mondo e che sottolineano l’importanza del ruolo che viene svolto dal padre nella vita dei figli.