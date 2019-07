Gruppo regionale M5S: "Soddisfatti per l'elezione di Bertola nell'Ufficio di Presidenza"

E' iniziata oggi l'undicesima legislatura del Consiglio regionale con l'insediamento ufficiale dei 5 Consiglieri del Movimento 5 Stelle (Giorgio Bertola, Francesca Frediani, Sarah Disabato, Ivano Martinetti e Sean Sacco).

Per la terza legislatura, dal 2010, il Movimento sarà rappresentato in Regione Piemonte dove, per i prossimi 5 anni, porterà avanti le battaglie che da sempre ci caratterizzano.

Il Gruppo M5S esprime soddisfazione per l'elezione di Giorgio Bertola in Ufficio di Presidenza in qualità di Consigliere segretario, a riconoscimento dell'impegno e della serietà dimostrati in questi anni di lavoro.

L'impegno del Movimento 5 Stelle per i cittadini piemontesi inizia da subito, anche dai banchi dell'opposizione porteremo avanti i punti fermi del nostro programma.