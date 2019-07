Il Pd attacca: "M5S usa soldi torinesi per fare propaganda". I grillini replicano: "Pagato noi i manifesti"

Scontro politico tra Pd e M5S sui manifesti dedicati alla riduzione della quota fissa nelle mense scolastiche, affissi in diverse zone di Torino.

Il capogruppo dem Stefano Lo Russo attacca duramente i pentastellati, accusandoli di usare i "soldi dei cittadini per pagare i manifesti di propaganda politica (hanno il logo della Città di Torino oltre che il logo del M5S)".

"I moralizzatori, i censori, i giustizieri -continua Lo Russo - dei pubblici costumi (altrui però) sono sempre più scatenati”. Per l'esponente della minoranza i fondi dei torinesi, "delle loro tasse, che invece di essere spesi per tagliare l'erba o coprire le buche vengono usati per propaganda politica”. Lo Russo parla di uso "illegittimo" dei soldi dei cittadini, annunciando di voler andare "fino in fondo per fare chiarezza e farli restituire al Comune”.

Accuse a cui replica il M5S, che spiega come i "manifesti sono stati pagati con una spesa personale e non con i fondi del gruppo consiliare, mentre la loro affissione è stata realizzata con le modalità stabilite dai regolamenti e con l'autorizzazione scritta dei dirigenti comunali responsabili del servizio".

I grillini passano poi all'attacco, spiegando come diversi mesi fa avevano richiesto si procedesse "ad una riduzione dei fondi per l'attività istituzionale in carico ai gruppi consiliari. La proposta - spiegano - fu rigettata dalle opposizioni".

"Accogliamo pertanto positivamente il rinnovato interesse per la riduzione delle spese a carico dei contribuenti manifestato oggi e ci aspettiamo che finalmente la nostra proposta trovi l'accoglimento delle altre forze politiche", conclude il gruppo consiliare del M5S.