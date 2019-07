Viabilità, Porta Palazzo crocevia dei cantieri estivi a Torino

Porta Palazzo crocevia di persone, culture, storie, sapori, profumi e

anche cantieri: è infatti Piazza della Repubblica il nodo nevralgico

dei lavori in corso che quest'estate interesseranno Torino e, in

particolar modo, la zona centro-nord.



Via San Francesco d'Assisi e Via Milano, già chiuse dal 25 giugno per

il rinnovo della pavimentazione lungo i binari del tram e la posa di

paletti dissuasori, resteranno off limits alla circolazione fino al

prossimo 25 agosto, eccetto residenti e carico/scarico merci. Le vie

limitrofe resteranno aperte ma tutte le linee del trasporto pubblico

(4, 11, 19, 27, 51, 57 e Star 2) verranno comunque deviate; per quanto

riguarda i passaggi pedonali, la chiusura sarà limitata al solo

isolato di lavorazione.



Sul resto della Circoscrizione 7 saranno diversi i cantieri presenti:

il primo, di due giorni, inaugurerà giovedì 11 luglio e prevederà la

chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata su

ambo i lati di Via Catania nel tratto tra Lungo Dora Firenze e Via

Pisa. Via Ariosto verrà invece chiusa nel tratto tra Corso Regina

Margherita e Via Cottolengo martedì 16 luglio dalle 9 alle 14.



Nessuna data precisa, ma entro fine luglio sul viadotto di Strada

Traforo del Pino dovrebbe essere installato il secondo gruppo di travi di sostegno.

Sconfinando nel territorio della Circoscrizione 4,

infine, i controviali di Corso Regina Margherita subiranno la chiusura

alternata per la sostituzione dei giunti del ponte sulla Dora

all'altezza della Pellerina. Nessuna preoccupazione da parte del

presidente della 7 Luca Deri: “Si tratta – dichiara – di normali

lavori che vengono fatti durante il periodo estivo approfittando delle

minori presenze in città”.