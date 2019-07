Torino: vuole vedere la figlia, devasta il centro civico di via Ormea (VIDEO)

Ha devastato il centro civico di via Ormea a Torino -ribaltando sedie e tavoli, buttando per terra computer, piante e documenti -perché voleva vedere la figlia. L’episodio si è verificato ieri mattina negli uffici dove sono ospitati i servizi sociali, ma lui lì non doveva più entrare.

L’uomo negli scorsi mesi era già stato protagonista di un aggressione e la direttrice aveva ottenuto rassicurazioni che questo padre lì non sarebbe più potuto venire, perché diffidato ad avvicinarsi.

Un divieto che però è stato infranto. L’uomo, che ha una situazione famigliare complessa, ieri mattina si è presentato in via Ormea chiedendo di vedere la figlia. Al rifiuto e alla richiesta di andarsene ha perso la testa, devastando gli uffici sociali ubicati nel cuore di San Salvario.

Il papà non ha colpito nessuno, ma ha iniziato a rovesciare e buttare per terra sedie, tavoli e quanto aveva davanti. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno denunciato l’uomo per danneggiamento.