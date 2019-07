Grave incidente tra auto e scooter in corso Galileo Ferraris: il guidatore della Vespa in prognosi riservata al Cto

Alle ore 10 di oggi, mercoledì 3 luglio, a Torino, si è verificato un grave incidente stradale in corso Galileo Ferraris angolo via Amerigo Vespucci, tra un’autovettura Citroen Xsara e uno scooter Piaggio Vespa.

Entrambe i veicoli percorrevano il corso Galileo Ferrrais in direzione corso Vittorio Emanuele II e, per cause da accertarsi, entravano in collisione. Il conducente del motociclo, cittadino italiano cinquantenne, riportava lesioni che ne comportavano il trasporto presso il Pronto Soccorso del Cto, ove il personale medico, stante la gravità, stilava referto di prognosi riservata.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro e affidati ad autosoccorso convenzionato; emergeva che l’auto risulta priva di copertura assicurativa e che la conducente, cittadina di nazionalità nigeriana, fosse alla guida, nonostante la patente scaduta. Hanno rilevato l'incidente gli Agenti del Comando Centro della Polizia Municipale Torino, che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111).