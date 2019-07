Disavventura a lieto fine per una ghiandaia, ieri sera a Nichelino. La polizia locale è infatti intervenuta nei giardini del comitato di quartiere San Quirico, dove alcuni cittadini avevano segnalato un volatile ferito.



Gli agenti hanno capito che si trattava di una specie piuttosto rara e, con le dovute precauzioni e con estrema delicatezza, hanno preso in custodia il volatile e l'hanno portato in comando.

L'uccellino, ferito ad una zampetta è stato affidato alle cure degli addetti della Lipu.