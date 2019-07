Gestione dei rifiuti, a Rosta le Guardie Ecologiche Volontarie vigileranno sul rispetto dell'ambiente

La Città Metropolitana di Torino e il Comune di Rosta hanno firmato mercoledì 3 luglio una convenzione di durata annuale rinnovabile che regola i rapporti tra i due Enti relativamente alle attività delle GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie che operano sotto il coordinamento degli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana. A firmare la convenzione sono stati la Consigliera metropolitana delegata all’ambiente e ai parchi Barbara Azzarà e il Sindaco di Rosta, Michele Morabito.

Come già avviene in numerosi altri Comuni del territorio metropolitano, anche a Rosta le GEV saranno impiegate per sorvegliare il rispetto del regolamento comunale di polizia urbana e rurale e di quello per la gestione dei rifiuti. Opereranno in particolare nelle aree verdi urbane, con particolare attenzione ai giardini pubblici e al parco Pessina. Vigileranno sull’abbandono dei rifiuti in tutto il territorio comunale e sulla conduzione di animali domestici nelle aree pubbliche.

Come sottolinea la Consigliera metropolitana Barbara Azzarà, “la convenzione con il Comune di Rosta si aggiunge a quelle già in essere con una ventina di altri Comuni su temi che riguardano le competenze delle GEV, che operano in stretta collaborazione con le Polizie municipali, alle quali danno immediata comunicazione quando riscontrano flagranti violazioni delle normative ambientali. È una modalità di collaborazione che vorremo estendere sul territorio, per aiutare i Comuni a migliorare i controlli. La convenzione valorizza le funzioni specifiche di un volontariato di alto livello ed elevata formazione, proprio in un momento in cui è terminato da poco il corso che ha formato 76 nuove GEV”.