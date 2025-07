Un mercato vintage nel cuore di San Salvario, pubblicato il bando per corso Marconi

La Circoscrizione 8 ha pubblicato un bando pubblico per selezionare un soggetto attuatore incaricato di realizzare un mercato periodico tematico a tema vintage nell’area pedonale di corso Marconi, a San Salvario. Un progetto destinato a valorizzare l’identità storica e commerciale della zona, combinando stile retrò, cultura urbana e animazione territoriale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 agosto 2025, pena l’irricevibilità della richiesta. Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di istanza (Allegato A sul sito della Circoscrizione) e allegare una serie di documenti e progettazioni tecniche dettagliate. "La sperimentazione è andata molto bene - spiega il vicepresidente della Circoscrizione 8, Dario Pera -. Si tratta di un modo anche per valorizzare anche il commercio di prossimità del nostro territorio".

Cosa prevede il progetto

Il bando invita soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, a presentare un progetto completo, articolato secondo il modello “Scheda riassuntiva di progetto” (Allegato B). Tra gli allegati obbligatori:

Relazione illustrativa del progetto, con obiettivi e contenuti proposti

Planimetria dell’area, con la disposizione e la dimensione dei posteggi, redatta da un tecnico abilitato

Piano di sicurezza, sempre a firma di un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando

Piano per la regolamentazione dell’afflusso del pubblico, in linea con le normative vigenti

Relazione sulle attività di animazione culturale, sociale e territoriale

Eventuale integrazione con le attività delle associazioni di Via, tramite accordi formali firmati dai Presidenti. Il progetto dovrà essere accompagnato anche dalla Scheda contributo (Allegato C) e da una marca da bollo, oltre alla copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Modalità di invio

Le domande potranno essere presentate in due modalità: In busta chiusa tramite raccomandata A/R, indirizzata a Ufficio Protocollo, via Campana 32, Torino, riportando all’esterno la dicitura specifica del bando. Fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale.

Via Pec, esclusivamente all’indirizzo: Circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it. Per le domande inviate per posta, è richiesto che arrivino entro 5 giorni successivi alla scadenza del bando.