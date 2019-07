Teatro Regio, la programmazione nella settimana dal 5 all'11 luglio

Questa la programmazione del Teatro Regio nella settimana che va dal 5 all'11 luglio.

ED È SUBITO … SUMMERTIME! • FINO AL 7 LUGLIO IL NEW YORK HARLEM THEATRE PRESENTA THE GERSHWINS’ “PORGY AND BESS”

Fino a domenica 7 luglio il New York Harlem Theatre presenta al Teatro Regio The Gershwins’ PORGY AND BESS, capolavoro teatrale di George Gershwin, DuBose e Dorothy Heyward, Ira Gershwin. A portare in scena il capolavoro del 1935, i solisti e il coro del New York Harlem Theatre con l’Orchestra del Teatro Regio, diretti da William Barkhymer, direttore artistico del teatro newyorkese. La regia è firmata da Baayork Lee e il coro è diretto da Richard Cordova; Michael Scott ha disegnato le scene, i costumi sono di Christina Giannini e le luci di Reinhard Traub. Definita da Gershwin stesso come “American folk opera”, Porgy and Bess descrive la vita degli afroamericani nell'immaginaria strada di Catfish Row a Charleston (Carolina del Sud), all'inizio degli anni Trenta; un'ambientazione di genere che fa da sfondo ad alcune tra le pagine più straordinarie della storia della musica: Summertime, I Got Plenty o' Nuttin, It Aint Necessarily So. Nei ruoli principali si alternano Alvy Powell e Kevin Short come Porgy, e Morenike Fadayomi e Brittany Renee Robinson come Bess.

LA VIE EN ROSE • IL 9 LUGLIO CONCERTO AL FEMMINILE AL CONSERVATORIO DI TORINO

Arie e duetti declinati al femminile è il titolo del concerto in programma martedì 9 luglio ore 21.30 al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, organizzato dal Teatro Regio nell’ambito della rassegna estiva “La Vie en Rose”, realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. Protagoniste tre donne: il soprano Erika Grimaldi e il mezzosoprano Na’ama Goldman, accompagnate dalla pianista Jeong Un Kim. Le tre artiste eseguono musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Massenet, Verdi, Bizet, Offenbach, Puccini, Saint-Saëns e Delibes.

Posti a € 5 in vendita all’Urban Lab (piazza Palazzo di Città 8/f - Torino) - Tel. 011.01124777 e presso Infopiemonte-Torinocultura, via Garibaldi 2. Vendita on line su www.torinoestate.it.

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTO AL CASTELLO DI VERDUNO CON IL SESTETTO SOLEVOCI

Per Il Regio itinerante, il sestetto SoleVoci, formato da Artisti del Coro del Teatro Regio, venerdì 5 luglio alle ore 21 si esibisce nella splendida cornice del cortile del Castello di Verduno. In programma, musiche di Lennon-McCartney, Newman, Consiglio, Wine, Shanklin, Campi-Minardi, Ellington, Giacobetti e tradizionali gospel; l’ingresso è libero; info: Alba Musica Festival - Tel. 0173.362408.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • ULTIME VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 5 luglio (ingresso € 6; durata: 90 minuti) e alle ore 11 e 11.45 di sabato 6 luglio (ingresso € 5; durata 45 minuti). Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Queste sono le ultime visite prima della pausa estiva; le visite riprenderanno nel mese di settembre.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2018-2019 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER GLI ULTIMI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

Alla Biglietteria del Regio sono in vendita i biglietti per l'ultimo spettacolo della Stagione 2018-2019: Porgy and Bess di George Gershwin (recite fino al 7 luglio).

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO PER LA PROSSIMA STAGIONE

E' in corso il rinnovo degli abbonamenti ai Turni Ordinari a 11 spettacoli (A - B - C - D - F e A Under 16) e ai Turni Speciali a 4 spettacoli (M - P - Q - R - S - Z).

Per gli abbonamenti ordinari, il termine scade sabato 20 luglio; per gli abbonamenti speciali la scadenza è venerdì 6 settembre.

Da quest’anno, gli abbonamenti si possono rinnovare sul sito web del Teatro Regio senza più alcun costo aggiuntivo.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER 6 TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE

Una delle Stagioni più ricche e articolate di sempre, con ben 17 titoli, dalla tradizione francese al grande repertorio italiano, dal Singspiel alla musica sacra, dal balletto al musical. Scoprila sul nuovo sito del Teatro Regio: www.teatroregio.torino.it

È in corso la vendita dei biglietti per tutte le recite de I pescatori di perle, Tosca e Roberto Bolle and Friends e per le seguenti recite: La bisbetica domata (8 novembre ore 14.30 e sabato 9 novembre ore 20), Carmen (13, 17, 19 e 20 dicembre), Il flauto magico (17, 22 e 24 gennaio). I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it