Emergenza caldo, i centri d’incontro “rifugio” degli anziani in Circoscrizione 5: orari e indirizzi

Il caldo non concede tregua e Torino, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con temperature afose e potenzialmente pericolose. A soffrire sono soprattutto gli anziani senza un condizionatore nelle loro case, costretti a cercare refrigerio dove possibile.

Per loro fortuna però, la città mette a disposizione loro e di tutti i cittadini che lo desiderano, spazi climatizzati dove sfuggire dalla calura estiva e dove incontrarsi, per sconfiggere un nemico pericolosissimo: la solitudine. Sul territorio della Circoscrizione 5, per esempio, vi sono cinque centri d’incontro con climatizzatori in grado di garantire refrigerio agli anziani.

Di seguito gli indirizzi e gli orari: via Ponderano 20 (da lunedì alla domenica, 14:30-19:00), via Lanzo 144 (da lunedì alla domenica, 14:30-19), piazza Stampalia 85 (da lunedì alla domenica, 09:30-12 e 15:00-19:00), corso Grosseto 115/1 (da martedì a giovedì, 15:00-18:00), via De Marchi 33 (da lunedì a sabato, 15:00-18:30 con chiusura dal 12 al 25 agosto).

Non mancano i centri di incontro molto grandi e ventilati, dove trascorrere del tempo al “fresco” nonostante l’assenza di condizionatori. Tra i punti di riferimento in Circoscrizione 5 vi sono il centro di incontro in via Gladioli 29, in corso Cincinnato 227, in via Brusa 5, in piazza Montale 14, in via Sospello angolo via Saorgio, via Campiglia 40 e Strada della Perussia 16. Molto spesso per accedere al centro d’incontro è necessario versare una quota d’iscrizione, valida poi un anno.



In caso di emergenza, rimane sempre attivo poi il “Centro Soccorso Anziani” contattabile ai numeri di telefono 011.011.33333 oppure 011.8123131: il call center è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle ore 17.

Attivo 24 ore su 24 il numero verde della Protezione Civile: 800 444 004.