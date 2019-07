“Pinerolo dichiari lo stato di emergenza climatica come Torino”

“È una mozione simbolica, che segue la scia di altri Comuni come Torino, ma chiediamo anche l’Amministrazione diventi ecosostenibile nei prossimi mesi di mandato”. Stamattina il consigliere comunale di Sinistra Solidale Pinerolo Pietro Manduca ha depositato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio comunale con la proposta di dichiarare lo stato di emergenza climatica: “Ho chiesto anche gli altri gruppi di sostenerla, perché vorrei fosse una decisione condivisa”. In linea di principio il sindaco Luca Salvai condivide l’idea, anche se precisa: “Devo leggere bene il testo della mozione, ma noi delle iniziative le stiamo prendendo. Cosa c’è di più ecosostenibile che realizzare una pista ciclabile o far partire la raccolta rifiuti porta a porta, come abbiamo fatto noi? Fare il sindaco vuol anche dire cambiare far cambiare un po’ le abitudini, per crescere tutti insieme”.