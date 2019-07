Dipendenti in sciopero di fronte a Enigaseluce per il rinnovo del contratto

Per Filctem, Femca e Uiltec “è in gioco non soltanto il rinnovo del contratto, ma l’intero sistema delle relazioni sindacali e della rappresentanza, in questo come in altri settori analoghi, che solo per citarne alcuni investono l’area dell’elettrico, del gas-acqua, del tessile e della gomma plastica".



"Auspichiamo al più presto una ripresa delle trattative", afferma Claudio Allamano al presidio. "Il nostro settore in Piemonte conta solo 1000 dipendenti, ma nel resto d'Italia raggiungiamo adesioni del 90%".