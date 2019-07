Per le crisi occupazionali “c’è il metodo Pinerolo”

“Erano una cinquantina e in buona parte sono stati assunti subito da altre aziende, mentre gli altri hanno fatto corsi di formazione e ora hanno trovato quasi tutti un lavoro”. Cpe (Consorzio pinerolese energia) presenta il metodo adottato nel caso della crisi occupazionale della Freudenberg di Luserna San Giovanni che aveva una cinquantina di contratti in scadenza e non poteva rinnovarli.

Il Consorzio, che raggruppa le aziende del Pinerolese, da tempo ha creato un “Tavolo prevenzione delle crisi occupazionali” ed è quello che è stato attivato per la prima volta nel caso degli esuberi Freudenberg.

“Il Tavolo ha portato nel brevissimo termine al riassorbimento della quasi totalità degli esuberi nelle aziende del territorio consorziate e in altre realtà industriali del territorio, mentre per la restante parte sono stati attivati percorsi di formazione professionale” spiegano dal Consorzio. Dei dodici lavoratori restanti, otto sono di nuovo occupati, mentre quattro faranno dei colloqui proprio in questi giorni.

“Si tratta di un innovativo e virtuoso modo di ‘fare rete’ tra aziende, agenzie del lavoro, organizzazioni sindacali quello attuato e diretto dal Consorzio Cpe – spiega il presidente Francesco Carcioffo –. Un metodo Pinerolo di contrasto alle crisi che può fare scuola in Italia, come hanno riconosciuto gli stessi rappresentanti sindacali nell’encomiare l’operato del Cpe, e aprire a un nuovo e lungimirante metodo di affrontare le criticità occupazionali, prevenendo, invece di agire quando ormai si manifestano”.