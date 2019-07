"Notti d'estate" a Volpiano, cinema all'aperto e musical

La rassegna «Notti d'Estate» di Volpiano propone tre serate a luglio, tra film e musica, in piazza Madonna delle Grazie. Primo appuntamento martedì 9 luglio alle 21.30 con il cinema all'aperto e «Zootropolis», film di animazione della Disney, vincitore del Premio Oscar nella sua categoria nel 2017, con le vicende della coniglietta poliziotta Judy Hopps e della volpe Nick Wilde. Sabato 20 luglio alle 21, è in programma «Musical Story», un viaggio attraverso i musical più famosi, con Filarmonica Volpianese e Compagnia ArtePrima. Martedì 23 luglio alle 21.30, per il cinema all'aperto arriva la comicità di Checco Zalone con «Sole a catinelle», campione d'incassi nel 2013 grazie ai personaggi e alle battute fulminanti del comico pugliese.

Commenta l'assessore alle Manifestazioni del Comune di Volpiano Marco Sciretti: «Abbiamo messo in programma questa nuova iniziativa per coinvolgere maggiormente le persone nel periodo estivo, con il cinema all'aperto e uno spettacolo; si tratta di una prima edizione e ci auguriamo che venga apprezzata dal pubblico, in modo da rendere questo evento un appuntamento fisso dell'estate volpianese».

Nell'ambito del programma estivo sono inoltre confermate, come ogni anno, le «Sere d'Estate» del Centro Incontro Riboldi a Palazzo Oliveri, con musica e balli, ogni sabato a luglio, dal 6 al 27, e sabato 3 agosto.