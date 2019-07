Michele Pansini nuovo assessore di Nichelino al posto di Diego Sarno

Da ieri sera il Comune di Nichelino ha un nuovo assessore alla Cultura, Sport, Affari Legali, Privacy, Anticorruzione, in luogo di Diego Sarno, eletto in Consiglio regionale. Si tratta di Michele Pansini, già presente nella prima giunta Catizone, indipendente appena tornato a far parte del Pd.

Pansini, 46 anni, sposato, padre di due gemelli, già assessore nella prima giunta Catizone – avrà anche una delega nuova, quella dei Rapporti con il Consiglio Comunale, mentre il sindaco Tolardo prende in mano urbanistica, industria e artigianato, con digitalizzazione e innovazione tecnologica che vanno ad Antimo De Ruosi.

“Ho accettato dopo una lunga riflessione, accettando con entusiasmo l’offerta che mi è arrivata dal sindaco. Il mio obiettivo sarà quello di ricompattare il centrosinistra a Nichelino”, sono state le sue prime parole.